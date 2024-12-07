اليوم السابع
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المشدد 9 سنوات لعامل و3 سنوات لـ2 آخرين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:07 م
المشدد 9 سنوات لعامل و3 سنوات لـ2 آخرين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.خ." 28  سنة عامل بالسجن المشدد 9 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى، كما عاقبت المتهمين "ى.م" 28 سنة و"ع.ا" 19 سنة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية الى عام 2024 بدائرة  مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي  للاتجار فى مخدر الحشيش والهيروين بدائرة المركز ، وترويجه على عملائهم من راغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من تذاكر الهيروين وقطع الحشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بحوزتهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات وتم التحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.







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سوهاج

جنايات سوهاج

المخدرات

طهطا

السجن




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