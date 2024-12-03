مواصفة امتحان العلوم للابتدائية وتوزيع درجات اختبار الترم الأول 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وعدد الأسئلة ونوعيتها والدرجات المخصصة للأسئلة

وأكدت وزارة التعليم، أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية :

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي التلاميذ.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة الصف العادة الزمن الدرجة الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان) .

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها حجم الخط، نوع الخط المسافات.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة .

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات .

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية : الأسئلة الموضوعية وتشمل ( الاختيار من متعدد ، الإكمال المقيد ، المزاوجة، صح وخطا ، إعادة الترتيب ) .

- الأسئلة المقالية وتشمل ( الشرح الوصف التفسير، اذكر السبب ، ماذا يحدث لوه التوضيح، المقارنة، التصنيف، ما النتائج المترتبة ، التعليل.

- نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية ككل 70% من الدرجة الكلية ، نسبة الأسئلة الموضوعية في الورقة الامتحانية ككل 30% من الدرجة الكلية .

- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.

- درجات المهام الأدائية 10 درجة.

- التقييم الشهري 10 درجات .

- درجات المواظبة و السلوك 5 درجات.

- كراسة الواجب 5 درجات.

- كراسة النشاط 5 درجات.

- التقييم الأسبوعي 5درجات.

الدرجة الكلية 100 درجة.