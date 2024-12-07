السجن المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة قتل نجل عمه بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى محمد عبد العال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد ومهاب عبد الحميد محمود وأبو بكر يسين أبو بكر، ومحمد وائل محمد وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوى وأشرف خلف، بالسجن المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة التخلص من نجل عمه، بدائرة مركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.م.ع، 22 عامًا، تهمة قتل المجنى عليه أحمد.ع، عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد، مع إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخيرة، بدائرة مركز قنا.

وكشفت التحريات، أن المتهم في الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، وعند توجه المجنى عليه لحل تلك الخلافات، حدثت مشادة كلامية فيما بينهما على إثرها قام المتهم بخطف السلاح الناري الممسك به المجني عليه، وإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، والتى أحدثت إصابة المجني عليه والتى أودت بحياته.

أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.



