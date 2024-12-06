اليوم السابع
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الجمعة، 06 ديسمبر 2024 07:01 ص
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نصائح جهاز حماية المستهلك لمنع اختراق البيانات الشخصية.. التفاصيل

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 06:00 ص
نصائح جهاز حماية المستهلك لمنع اختراق البيانات الشخصية.. التفاصيل جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحاول بعض الكيانات الوهمية خصوصية وبيانات المواطنين ولذلك حذر جهاز حماية المستهلك من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق الخصوصية والبيانات الشخصية وناشد المستهلكين  تجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تطلب الدخول على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة.

على جانب أخر  يكثف جهاز حماية الحملات الرقابية على الأسواق، خلال عروض الجمعة البيضاء، للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك والتأكد من طرح السلع بالأسعار المعلنة دون زيادة  كذلك منع أي محاولات من شأنها احتكار السلع أو منع المنتجات عن  التداول في الأسواق.

 







جهاز حماية المستهلك

الإعلانات المضللة

نصائح جهاز حماية المستهلك لمنع اختراق بيانات المواطنين

رقابة الاسواق



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