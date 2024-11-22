مركز المناخ: انخفاض كبير ومفاجئ فى درجات الحرارة الإثنين المقبل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بداية من الإثنين المقبل 25 نوفمبر تسيطر كتلة شمالية باردة رطبة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة لتهبط هبوطا كبيرا نهارا.

وأضاف فهيم أنه لأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 – 13 °م ليلاً ليسود جو شتوي بارد مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد "زيادة التذبذبات الحرارية".

وأوضح فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة تبدأ من مناطق الساحل الشمالي الغربي، وتمتد الأمطار لتصل إلى مناطق شمال الدلتا "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد"، وتستمر بداية من ليل الإثنين وحتى الخميس على فترات متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأشار فهيم إلى أن الأمطار قد تصل إلى مناطق كبيرة فى الوجه البحري والظهير الصحراوي للدلتا مع رياح شمالية غربية باردة نشطة مما يزيد الإحساس بالبرودة.