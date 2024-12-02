إجراء مهم يجب على المزارعين اتباعه قبل زراعة القمح.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك إجراء مهما للمزارعين الذين يزرعون القمح في الأجواء الباردة لتلك الفترة، حتى لا يحدث تأخير لانبات المحصول خاصة فى حالة كانت الأرض باردة أو بها نسبة ملوحة لأن تأخير الانبات يعني اما غياب جزء من الحبوب او تأخير وضعف البادرات وبالتالي ضعف التفريع الجانبي بعد ذلك.

وفى التقرير التالى نتعرف على الاجراء الذى يجب اتباعه:

1- فى حال كان الطقس بارد "درجة حرارة التربة حول 10° الى 12 م " من الضروري نقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات احادي البوتاسيوم 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم .

2- فى حال كانت الأرض بها نسبة ملوحة - يجب تقع التقاوي فى محلول ملحي "مياه صرف زراعي " لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوم .

3- فى حال كنت ترغب فى الإسراع من الانبات للتقاوي تنقع التقاوي في محلول مخفف من بعض منظمات النمو " مركب ريبكس 48%" قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة.

4- فى حال كنت كاسر التقاوي "مع اننا لا ننصح ابدا بزراعة بتقاوي كسر هذا الموسم بالتحديد" وكان بها مشاكل تفحم من العام الماضى تنقع التقاوى في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة.

5- تترك الحبوب لتجف تماماً حتى لا يحدث عدم انتظام اثناء الزراعة بالسطارة الآلية كما يجب ان يتم الري مباشرة بعد الزراعة فى الزراعة العفير.