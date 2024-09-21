شركة يابانية تستبعد أن تكون أجهزة اللاسلكي المنفجرة في لبنان من إنتاجها

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أعلنت شركة "آيكوم" اليابانية، أنه من غير المرجح أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.



وأوضحت "آيكوم" ـ في بيان، اليوم /السبت/ ـ أنه "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".



وكانت لبنان قد شهدت يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/ الماضيين انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" وأجهزة لاسلكية في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.