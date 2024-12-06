اليوم السابع
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لافروف: ما يحدث فى أوكرانيا مأساة بينما في فلسطين تحدث كارثة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:00 ص
لافروف: ما يحدث فى أوكرانيا مأساة بينما في فلسطين تحدث كارثة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أشار وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى أن عدد الضحايا المدنيين بفلسطين في عام بلغ ضعف ضحايا الصراع الأوكراني في 10 أعوام واصفا ما يحدث في أوكرانيا بالمأساة وفي فلسطين بالكارثة.
 
وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "بعد أن بدأ الإسرائيليون عمليتهم ردا على الهجوم الإرهابي الذي أدنّاه.. وقد اتخذت العملية طابع العقاب الجماعي، وهو ما يتعارض أيضا مع القانون الإنساني الدولي.. قُتل خلال عام واحد منذ بدء العملية في فلسطين ما يقدر بـ 45 ألف مدني فلسطيني".
 
وأضاف لافروف: "هذا العدد يقارب ضعف عدد المدنيين الذين قتلوا من كلا الطرفين في النزاع الأوكراني خلال عشر سنوات منذ الانقلاب.. عام واحد مقابل عشرة أعوام".

واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول: "ما يحدث في أوكرانيا مأساة.. أما ما يحدث في فلسطين فهو كارثة".

 






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