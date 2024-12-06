لافروف: ما يحدث فى أوكرانيا مأساة بينما في فلسطين تحدث كارثة

وكالات

أشار وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى أن عدد الضحايا المدنيين بفلسطين في عام بلغ ضعف ضحايا الصراع الأوكراني في 10 أعوام واصفا ما يحدث في أوكرانيا بالمأساة وفي فلسطين بالكارثة.

وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "بعد أن بدأ الإسرائيليون عمليتهم ردا على الهجوم الإرهابي الذي أدنّاه.. وقد اتخذت العملية طابع العقاب الجماعي، وهو ما يتعارض أيضا مع القانون الإنساني الدولي.. قُتل خلال عام واحد منذ بدء العملية في فلسطين ما يقدر بـ 45 ألف مدني فلسطيني".