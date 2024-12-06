كيف تساعد طفلك فى التغلب على مشاعر الخوف من الفشل؟

كتب – حسام الشقويرى

هل سبق لك أن شاهدت طفلاً يحجم عن تجربة شيء جديد بسبب الخوف من الفشل؟ سواء كان الأمر يتعلق بالإجابة على سؤال في الفصل أو الانضمام إلى مباراة في ملعب كرة القدم، فإن القلق من "ارتكاب خطأ" يمكن أن يعيقه بطرق تؤثر على ثقته بنفسه ونموه وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي بعض التدابير التي يمكن أن تساعد طفلك على النمو بثقة:

1. "من لا يخطئ لا يتعلم شيئا"

يجب عليك تشجيع عقلية النمو لدى الأطفال. عندما يواجهون الفشل، أكِّد على قيمة جهودهم ومثابرتهم بدلاً من مجرد النتائج. امتدحهم عند الانتهاء من العمل الجاد، مما يحفزهم على بذل المزيد من الجهد في المرة القادمة بدلاً من الاستسلام.

2. الفشل ليس النهاية



من المهم تعليم الأطفال إن الفشل جزء طبيعي من التعلم. إن مشاركة أمثلة لأشخاص ناجحين للغاية يمكن أن تساعد في توضيح هذه النقطة. من الأهمية بمكان أن يفهموا أن ما يرونه غالبًا على أنه نجاح ما هو إلا قمة جبل الجليد؛ فالخوف والرفض والمثابرة والشجاعة والانضباط التي تكمن تحته غالبًا ما يتم تجاهلها.

وفقا ل دراسة 2022عندما يستجيب الآباء بشكل سلبي لفشل أبنائهم، فقد يصابون بالخوف من الفشل. وقد يفسر الأطفال هذه ردود الفعل على أنها عواقب سلبية للفشل، مما يدفعهم إلى ربط الفشل بالخوف والتجنب.

3. أظهر لهم الحب غير المشروط

إن خلق بيئة داعمة أمر مهم للغاية حيث يجب السماح للأطفال بالتعبير عن مخاوفهم واهتماماتهم. وطمأنتهم بأنه من الطبيعي أن يرتكبوا الأخطاء، وأنك تحبهم وتدعمهم مهما حدث".

4. قم بإجراء تمرين "أسوأ سيناريو محتمل"



ابدأ بأخذ قطعة من الورق حتى تتمكن من تبادل الأفكار مع طفلك. اطرح عليه أسئلة مثل، "إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟" يساعد هذا النهج في وضع تصورات واقعية فيما يتعلق بأدائهم ويسمح لهم بفهم أن الفشل هو احتمال مثل النجاح.

5. بناء احترام الذات



اعترف بإنجازاتهم ونجاحاتهم وانتصاراتهم واحتفل بها مهما كانت صغيرة. ادعم الأنشطة التي يستمتعون بها ويتفوقون فيها، فهذا يساعد في تنمية الشعور بالثقة والكفاءة.

6. تقديم ملاحظات بناءة



ساعدهم على التركيز على الحلول؛ ناقش الإجراءات التي اتخذوها، وعواقب هذه الإجراءات، وكيف يمكن تجنب هذه العواقب في المستقبل. اطرح أسئلة مثل "ما الخطأ الذي حدث هذه المرة؟"، "كيف يمكن منع ذلك أو تحسينه؟"