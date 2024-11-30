الرئيسية صحة وطب إزاى تهتمي بنظافة طفلك الرضيع في الشتاء.. فيديو السبت، 30 نوفمبر 2024 01:00 م استحمام الطفل الرضيع فى الشتاء كتبت فاطمة خليل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استحمام الطفل الرضيع في الشتاء مشكلة شائعة تضع كثيرًا من الأمهات في حيرة من أمرهن خوفًا من أن يصاب الرضيع بنزلة برد أو تيار هواء يصيبه بأى أنفلونزا، في هذا الفيديو نقدم لكِ أهم نصائح الأطباء للاهتمام بنظافة طفلك الرضيع في الشتاء. استحمام الطفل الرضيع فى الشتاء نصائح لنظافة الرضيع فى الشتاء استحمام الاطفال حديثي الولادة مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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