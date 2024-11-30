إزاى تهتمي بنظافة طفلك الرضيع في الشتاء.. فيديو

كتبت فاطمة خليل

استحمام الطفل الرضيع في الشتاء مشكلة شائعة تضع كثيرًا من الأمهات في حيرة من أمرهن خوفًا من أن يصاب الرضيع بنزلة برد أو تيار هواء يصيبه بأى أنفلونزا، في هذا الفيديو نقدم لكِ أهم نصائح الأطباء للاهتمام بنظافة طفلك الرضيع في الشتاء.