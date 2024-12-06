ساعته وتاريخه.. متى تكون الغيرة مرضا وما طرق التخلص منها؟

كتبت مروة محمود الياس

سلطت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى تعرض بعنوان "تلصص"، عبر فضائية DMC يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية، وظهرت صديقه البطلة تعانى من مشاعر غيرة حادة تجاهها مما دفعها لارتكاب الأخطاء جراء تلك المشاعر السلبية.

مسلسل ساعته وتاريخه

الغيرة المفرطة من المشاعر المختلطة، تربك الحسابات، وتؤثر على النفسية بشكل سيئ، لها الكثير من الآثار الضارة على الصحة النفسية، تعتبر من العواطف السلبية، ترتبط الغيرة وفقا لتقرير نشر في موقع verywellmind ترتبط ببعض العوامل منها تقليل احترام الذات، وانعدام الشعور بالأمان، فضلا عن اضطراب الثقة بالنفس والغير، ويمكن ان يرتبط بالغضب السريع ونوبات القلق.

مسلسل ساعته وتاريخه..آثار الغيرة

تؤثر الغيرة على الصحة النفسية والجسدية بشكل ملحوظ وواضح، فقد يعانى البعض من أعراض جسدية مثل خفقان القلب الشديد والمتسارع، فضلا عن الصداع وألم الرأس الحاد، ضعف الشهية، وكذا ارتفاع ضغط الدم، مع اضطرابات في الوزن، مع اضطرابات حادة في لمناعة والنوم كذلك، والإصابة بالأرق الشديد.

هناك الكثير من الأضرار النفسية لمشاعر الغيرة غير الصحية، والتي من بينها:

الإصابة باضطرابات الوسواس القهرى الحادة.

الإصابة بالذهان أو الفصام كذلك.

الإصابة بجنون العظمة.

الإكتئاب وأعراضه الحادة.

اضطرابات الشخصية الحدية.

اضطرابات القلق الحاد.

أيا كانت النتائج المرضية للغيرة التي تعانيها، عليك بالتوجه لمختص لعلاجه سلوكيا ومعرفيا، فهناك الكثير من حالات الغيرة الحادة تؤثر سلبا على جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية بالسلب، وعليك ألا تهمل هذه المشاعر السلبية، حاول التخلص منها واجه مخاوفك، وحاول ممارسة تمارين التنفس واليقظة الذهنية، كذلك عليك أن تحاول أن تكون منفتحا وصادقا حتى مع مشاعرك غير الجيدة، أو استشر طبيبا لأن بعض أدوية التوتر والقلق تفيد في هذا الصدد في الحالات المضطربة المتقدمة.