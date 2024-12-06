ساعته وتاريخه.. خطوات نفسية فعالة لدعم شخص يتعرض للابتزاز

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل ساعته وتاريخه



سلطت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى تعرض بعنوان "تلصص"، عبر فضائية DMC يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى، والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.



إذا اردت مساعدة شخصا يتعرض من الابتزاز فلابد من أن تتسم بالهدوء النفسى والتدعيم الكامل، هكذا ينصحك تقرير نشر في موقع thorn موضحا أن هناك مجموعة من الخطوات للدعم النفسى لأى شخص يتعرض لموقف إبتزاز أيا كان نوعه.

خطوات دعم شخص تعرض للابتزاز



ضع خطة تفصيلية لمساعدة صديقك وحاول تدعيمه نفسيا واتسم بالهدوء التام لطمأنته.

لا تشعره بالتوتر والقلق الزائد، كن أنت العقل المفكر.

اخبر صديقك أنه يمكنه الاعتماد عليك في أية مشكلة يواجهها ويمكنه إخبارك بكل شيء لمساعدته.

لا تحكم عليه وحاول مساعدته بشتى الطرق.

قل له كلمات داعمة مثل "انت تستحق الاحترام وأن يتم التعامل معك وفقا لذلك"، "اريدك أن تكون آمنا مطمئنا" ، "أنا سعيد أنك أخبرتنى".

قدم له تعاطفا نفسيا وعاطفيا كاملا.

اهتم بتدعيم جانب الشجاعة والثقة في النفس لديه، وأشعره بأنها فترة بسيطة وسوف تمر.

حاول إيجاد حل غير متهور.

دعمه في قراراته المتزنة.

اهتم بتعزيز هدوئه وثباه النفسى، دعمه ببثقة، "أنت قوى"، "أنت جيد وسوف تتجاوز هذا".

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه الشيقة من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها فى أجواء درامية مثيرة.