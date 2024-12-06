احتفالية بمتحف الأقصر بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد متحف الأقصر للفن المصرى القديم إحتفالية فنية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث استهلت الاحتفالية بكلمة للدكتورة أمل النوبى مسئولة من ذوى الإحتياجات، موجهة لأولياء الأمور وكافة الحضور على أهمية تمكين ذوى الهمم بالمشاركة الفعالة بالأنشطة الثقافية والفنية لتنمية المهارات الفكرية واكتشاف المواهب المدفونة وتنميتها.

وشملت الفعاليات تنظيم ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل ماسكات بالفوم"، وورشة "رسم على الوجه" تنفيذ صفاء حسن ورنا محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت ورشة أشغال يدوية "عمل حامل ورد للزينة" تنفيذ المدربة منى، وتوزيع الهدايا والبالونات لإدخال الفرحة على الأطفال.

كما شهدت الاحتفالية عرض فقرة التنورة، وعرض فنى استعراضى لفرقة الفنون الشعبية أطفال بقيادة المدرب على جبريل وقدمت "عرض التنورة، عرض استعراضى، وعرض الرقص النوبى"، وذلك بحضور الدكتور علاء المنشاوى مدير متحف الأقصر، وتيسير سعد الدين رئيس قسم التربية المتحفية لذوى القدرات الخاصة، وعدد من الأطفال ذوى الهمم ومشاركة المدرسة الفكرية، وأولياء الأمور، وجمعية الشابات المسلمات بقيادة الحاجة صفية والحاجة شافية، وبعض من المتخصصين بالأعمال الخيرية والإعلاميين من هيئة التدريس بالتربية والتعليم.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وفى إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة بدأت فعاليات ملتقى الأقصر الدولى لفن التصوير فى دورته السابعة عشر، وفى اليوم الأول بفندق شتيجن اشتى "الشيراتون" إقامة ورش رسم على هامش الملتقى بمشاركة مديرية التربية والتعليم وأخصائى الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الأقصر لاكتشاف المواهب وتنمية الوعى الفني.

احتفالية بمتحف الأقصر في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة



فعاليات احتفالية بمتحف الأقصر في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة