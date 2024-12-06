استشارى أورام: طرق جديدة لعلاج سرطان البروستاتا بالإشعاع بأقل عدد من الجلسات

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعمات حجازى أستاذ مساعد علاج الأورام بطب الإسكندرية استشاري علاج الأورام النسائية خلال مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية، إنه تم استعراض أحدث طرق علاج الأورام والجديد فى العلاج الاشعاعى لعلاج سرطان البروستاتا، عن طريق استخدام الربوتيك SBRT أو ما يطلق عليه "روبوتيك سيبر نايف"، وهو نوع من أنواع العلاج الاشعاعى الدقيق الذى يحدد مكان الورم ويتوقف أثناء حركة المريض ثم يبدأ فى إعطاء العلاج الاشعاعى من جديد.



دكتورة نعمات

وأضافت، إن ميزة هذه التقنية الجديدة أنها تعطى أشعاع لمرضى سرطان البروستاتا لعدد من 5 إلى 7 جلسات فقط بدلا من 35 جلسة، موضحة، إن الآثار الجانبية أقل بكثير من الآثار الجانبية الناتجة عن الــ 35 جلسة.

وأشارت إلى إنه تم استعراض الأدوية الجديدة لعلاج السرطان من العلاج الموجه والعلاج المناعى من عدد من خبراء الأورام من طب عين شمس والقاهرة والمنصورة وجامعة طنطا.

وأشارت إلى أنه تم القاء محاضرة أخرى عن سرطان عنق الرحم، موضحة، إن سرطان عنق الرحم يعتبر من السرطانات التى يطلق عليها "القاتل الصامت "، حيث أن المريضة لا تظهر عليها أعراض إلا فى المراحل المتأخرة وبالتالى يجب الحرص على إعطاء الفتيات التطعيم ضد الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وهو الورم الحليمى البشرى، أو ما يطلق عليه هيومان بابلوما فيروس وهو يقى بنسبة 90 % من الاصابة بسرطان عنق الرحم، وللأسف ناس كثيرة لا تعلم الكثير عن هذا التطعيم، وعن المسحة التى تؤخذ من عنق الرحم للسيدات المتزوجات، وبالتالى معظم المريضات يتم اكتشافهن فى مراحل متأخرة ولا يمكن إجراء جراحة لهن فى هذا الوقت وطرق العلاج الوحيدة تكون باستخدام العلاج الاشعاعى، أو العلاج الكيميائى، أو عن طريق العلاج الاشعاعى الداخلى.

وأكدت، إنه تم استعراض الأبحاث الحديثة لعلاج السرطان والاستعانة بخبراء من أمريكا وسويسرا، وألمانيا.