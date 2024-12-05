وزارة العمل: مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد 22 ألف جنيه حقوق عامل بشركة بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أجرت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، تفاوض وتسوية ودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم أحد العاملين بشكاوى رسمية لمكاتب علاقات عمل التابع للمديرية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم التفاوض بخصوص الشكوي المقدمة من العامل السيد محمود، يتضرر من التعويض عن الفصل التعسفى والحصول على مصوغات التعيين وشهاده الخبرة وتم التفاوض وحصول العامل على جميع مستحقاته المالية 22 ألف جنيه كمستحقات مالية للعامل، وشهادة خبرة ومصوغات تعيينه، كما تم استرداد جميع مستحاقته فى حضور الممثل القانونى للشركة، من خلال مكتب علاقات برج العرب مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.