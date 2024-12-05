محافظ القاهرة يفتتح تطوير وتشجير ميدان فلسطين بالمعادى

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير ميدان فلسطين بالمعادي بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ميدان فلسطين واحد من الميادين التى سيتم تطويرها تباعًا بحى المعادي، موجهًا بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبى كافة الشوارع والميادين التى يتم تطويرها ورفع كفائتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.





جانب من الافتتاح