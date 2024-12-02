اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج لتشجير وتجميل الجزر الوسطى للشوارع.. صور

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:35 م
محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج لتشجير وتجميل الجزر الوسطى للشوارع.. صور محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج لتشجير وتجميل الجزر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالى جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة.

والنموذج الذى يتم تشجيره بالجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بجوار انبى بحى شرق مدينة نصر يقع على مساحة تقارب 5 آلاف م٢ ، وسيتم زراعتها ب 45 ألف شتلة ، و400 شجرة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار الإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى ، وتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة

رافق محافظ القاهرة فى جولته العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر،  وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

تشجير الشوارع (1)
تشجير الشوارع

 

تشجير الشوارع (2)
أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى

 

تشجير الشوارع (3)
تشجير 

 

تشجير الشوارع (4)
تشجير الشوارع 

 

تشجير الشوارع (5)
محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج لتشجير وتجميل الجزر 

 







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