توطين صناعة القطارات.. كامل الوزير يبحث إنشاء مصنع لتالجو الإسبانية ببنى سويف

كتب سيد الخلفاوى

بحث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، خلال جولته بإيطاليا، أخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات بمنطقة كوم أبو راضى، لتغطية احتياجات هيئة السكة الحديد، وتصدير الفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما طالب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، شركة تالجو، بضرورة دراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف بمصر، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوطين الصناعات في مصر.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، حيث أكد الوزير أنه تم التأكيد أثناء اللقاء على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير، على اهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد، وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين، كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية، وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة، لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.