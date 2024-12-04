"بياجيو" الإيطالية تبحث إعادة فتح مصنعها فى مصر لإنتاج الدراجات البخارية

كتب سيد الخلفاوى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسع مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل بمقر بنك انتيسا سان باولو بإيطاليا، بحضور رئيس ومجلس إدارة البنك والقنصل العام في ميلانو منال عبد الدايم، على هامش زيارة "الوزير" لإيطاليا.

وبحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الايطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات البخارية، والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين واندونيسيا، وتم التباحث حول قيام الشركة بدراسة إعادة فتح مصنع لها بالسوق المصري خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.

كان سيرجو روبينو، نائب رئيس مجموعة بياجيو الإيطالية، أكد في تصريحات سابقة أن الشركة العالمية حرصت على الدخول بالسوق المحلية عبر توقيع شراكة مع راية القابضة للاستثمارات لتصنيع شرائح “التوك توك والدراجات ذات الثلاث عجلات لنقل البضائع”؛ في ظل زيادة الفرص التنافسية وتحقيق الخطط المستهدفة، موضحا أن المجموعة أعدت إستراتيجية تعتمد على التوسع في مختلف أنحاء المحافظات، وكذا توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.

وأشار إلي أن المجموعة الإيطالية ستعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا بمنتجاتها المنتجة بمصنع راية للتصنيع والتطوير، وفق المعايير المطبقة بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي تدريب العمالة والمهندسين بمختلف الورش لرفع مستوي وكفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، كما كشف عن أن المجموعة تخطط لإنتاج موديلات جديدة بمصنع راية القابضة للاستثمارات، بخلاف الثلاثة مركبات التي تم الإعلان عنها هي “التوك توك، ومركبة لنقل البضائع، دراجة مخصصة للمناطق السياحية".