دراسة تربط بين الأرق والنوبات القلبية.. اعرف إزاى تحسن جودة نومك

كتبت إيناس البنا

ينتشر الأرق بين ملايين الناس حول العالم وقد ارتبط تهديده لصحة القلب في السنوات الأخيرة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، الخلل الهرموني مثل الكورتيزول، والذي ينتج عن الأرق المزمن، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.ببطء، تتراكم هذه التغييرات لتؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب، كما يؤثر على معدل الأيض ويعرض المريض للسمنة والسكري وأمراض أخرى تؤدي أيضًا إلى تفاقم مخاطر القلب والأوعية الدموية.

وتؤدي هذه الأمراض إلى تدهور صحة القلب من خلال التسبب في آثار نفسية مثل القلق والاكتئاب نتيجة للأرق، كما أن ممارسة السلوكيات غير الصحية مثل اتباع نظام غذائي غير منتظم، تشكل خطراً على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وبحسب الأبحاث، هناك ارتباط بين الأرق وأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد كشفت دراسة في مجلة Sleep أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن هم أكثر عرضة بنسبة 45% للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتستدعي مثل هذه النتائج ضرورة إدراج اضطرابات النوم ضمن برامج التدخل في مجال الصحة العامة.

وتعمل العلاجات الموصى بها وفقا لموقع " news18"، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي، على تحسين أنماط نوم المريض، مما يقلل من المضاعفات المحتملة مثل تلك المرتبطة بالقلب، وعلاوة على ذلك، فإن الأدوية الأحدث التي تعمل على مستقبلات انتقائية في الدماغ يمكن أن تخفف من الأرق في الأمد القريب دون الأضرار التي تسببها العقاقير الوهمية المعتادة.

نصائح النوم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب

بعض النصائح يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب على الحصول على نوم أفضل.

- تطوير استراتيجيات للاسترخاء: مثل التنفس العميق واليوغا والتمدد الخفيف والتأمل الذهني.

- تخطيط جدول نوم ثابت: الحفاظ على نفس وقت النوم والاستيقاظ كل يوم أحد الطرق الرئيسية لتشجيع النوم الصحي والمستقر من ليلة إلى أخرى.

- تصميم غرفة نوم ملائمة: قم بضبط بيئة نومك لتلبية احتياجاتك من خلال التأكد من أن غرفة النوم تحتوي على مرتبة ووسادة مريحة، ودرجة حرارة لطيفة، وأكبر قدر ممكن من الهدوء والظلام.

- تجنب التأثيرات السلبية على النوم: يمكن أن يؤثر الكافيين واستخدام الأجهزة الإلكترونية، في إفساد أنماط نومك، ولهذا السبب يوصي الخبراء بعدم استخدام هذه الأجهزة لمدة ساعة أو أكثر قبل النوم.