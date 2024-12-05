اليوم السابع
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بن غفير: سأقدم لترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان فى غزة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 11:45 ص
بن غفير: سأقدم لترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان فى غزة إيتمار بن غفير
وكالات

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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس، عن نيته المضي قدما في مشروع استيطان قطاع غزة وطرحه على الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وأكد بن غفير، أنه بصدد طرح خطة على  ترامب تهدف إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال بن غفير: "سأقدم لترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة".

وأضاف أن الخطة تشمل عنصرين أساسيين، أحدهما يتمثل في الهجرة التي وصفها بـ"الأخلاقية" و"المنطقية"، معتبرا أنها "ستفيد سكان غزة وإسرائيل على حد سواء"، موضحا: "سيكون ذلك جيداً لسكان غزة، الذين سيهاجرون طوعاً، وأعتقد أنه سيكون مفيداً لنا أيضا".

وسبق أن دعا وزراء مسؤولون وساسة إسرائيليون إلى استيطان قطاع غزة وتهجير سكانه، وأبرزهم وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف والمالية بتسلئيل سموتريتش.

 







غزة

إيتمار بن غفير

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الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين




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