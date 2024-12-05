انتهاء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري في بيلا خلال 45 يوماً

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا خلال 45 يوماً، وتسليمه خلال شهر يناير 2025 المقبل، تمهيداً لفرشه من قبل وزارة الأوقاف، وافتتاحه أمام أهالي مركز ومدينة بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الأوقاف ومنطقة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال الترميم الجارية بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري، لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضاف المحافظ، أن إنجاز الأعمال بالمسجد قاربت علي الانتهاء، وأنه جري تنفيذها وفقا للدراسات الاستشارية والهندسية والأثرية المتبعة لكافة التفاصيل الخاصة بالمسجد، مؤكداً حرص المحافظة والأوقاف والآثار على تذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع ترميم المسجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروع الترميم يهدف إلى استعادة رونق المسجد بما يتناسب مع مكانته التاريخية والدينية، إذ يُعد أحد رموز العمارة الإسلامية في المحافظة، ويأتي انتهاء العمل به ليؤكد اهتمام الدولة بحماية وصيانة التراث الوطني، بما يضمن استمرارية دوره كمنارة للعلم والعبادة، مشيراً إلى أنّ المشروع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث الإسلامي الذي يُمثل قيمة حضارية وثقافية كبرى.

جدير بالذكر ، أنّ مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المُقام عام 700 هجرية، قد بدأت أعمال ترميمه في عام 2022 ويتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.