محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية اليوم العالمى للتطوع بمشاركة 300 متطوع

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، احتفالية اليوم العالمي للتطوع، التي نُظمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة 300 متطوع من أندية التطوع، وبرلمان الشباب، ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"، وجمعية رسالة، والهلال الأحمر، وبنك التطوع المصري بكفر الشيخ، ومؤسسة صناع الحياه،عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، الذي يعبر عن الاعتزاز والانتماء للوطن، تلى ذلك عرض فيديو قصير بعنوان «اليوم العالمي للتطوع»، بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي وأثره الإيجابي في المجتمعات، ثم بعد ذلك، جرت حلقة حوارية بين محافظ كفر الشيخ وعدد من الشباب المتطوعين، حيث أبدى محافظ كفر الشيخ، إعجابه وتقديره لتفانيهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المستقبل مشرق بفضل جهدهم وطاقاتهم، معربًا عن تهانيه لهم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، مشيدًا بمشاركة أبنائه من الشباب في مثل هذه الأنشطة المهمة، لافتًا إلى أن الأمل لا بد له من عمل وبذل المجهود لتحقيقه، وأن الإصرار والاجتهاد هما الأساس لبناء مستقبل مشرق ومزدهر، لمحافظة الأمل والمستقبل ومصرنا الغالية.

في كلمته، عبر محافظ كفرا لشيخ، عن سعادته بلقاء متطوعي الفرق والكيانات التطوعية بكفر الشيخ في اليوم العالمي للتطوع، اليوم الذي يرمز إلى قيم العطاء والإخلاص والانتماء، فهو ليس مجرد عمل تطوعي، بل هو رسالة نبيلة تعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يحتاجها مجتمعنا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة كانت مثالًا يُحتذى به في دعم العمل التطوعي وتشجيع المبادرات التي تخدم المواطنين وترتقي بالمجتمع، ونشهد اليوم جهودًا مخلصة من أبنائنا وبناتنا الذين يبذلون أوقاتهم وطاقاتهم من أجل تقديم خدمات تطوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الآخرين.

أكّد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل دعم كل المبادرات الشبابية والبرامج التطوعية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز هذه الروح الإيجابية التي تمثل إحدى ركائز نهضتنا، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل متطوع ومتطوعة من أبناء محافظة كفرا لشيخ، داعيًا الله أن يحفظهم، ويحفظ مصرنا الحبيبة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تعزيز التنمية المجتمعية، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في إحداث التغيير الإيجابي، وتعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأفراد، مما يعكس أهمية مساهمة المتطوعين في تحقيق الأهداف المنشودة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن اليوم العالمي للتطوع يُعتبر من المناسبات الهامة التي تحتفل بها العديد من دول العالم سنويًا، بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي من خلال تشجيع الأفراد على تقدير جهود المتطوعين وغرس أهمية الأعمال التطوعية في المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز الأفراد على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتشجيع أكبر عدد من الأفراد للانخراط في العمل التطوعي من أجل تقدم المجتمعات، لافتًا أن اليوم العالمي للتطوع يعد بمثابة تكريم للمتطوعين الذين يكرسون من وقتهم ساعات طويلة دون أي مقابل مادي، إيمانًا بالعمل التطوعي، مؤكدًا على الدور المهم للمتطوعين في تحقيق التنمية المستدامة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أهمية اليوم العالمي للتطوع تتجلى في تعزيز روح التعاون بين الناس، وتنمية المهارات الشخصية، ومواجهة التحديات الإنسانية، بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا اليوم يخصص للإحتفال بالعطاء اللامحدود من قبل المواطنين الذين يساهمون في خدمة المجتمع دون انتظار أي مقابل مادي، ويعد مناسبة عالمية لتقدير المتطوعين على جهودهم وإسهاماتهم في دعم المجتمعات، مؤكداً بالدور الذي يلعبه المتطوعون في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن العمل التطوعي يعزز من الروح الوطنية ويُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

فيما قدّم شباب المتطوعين، خالص الشكر لمحافظ كفر الشيخ، على مجهوداته الكبيرة في تطوير قطاع الطرق، من خلال حملات التأهيل والتمهيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، وحل مشكلة المواصلات، من خلال فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا، فضلًا عن تطوير المناطق الاستثمارية ودعم المستثمرين، مما ساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدين أن المحافظة تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة، في تحسين الخدمات وانجاز العديد من المشروعات، لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، والتوسع في تقديم برامج الحماية الاجتماعية للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا، وتسهيل وصول المتطوعين لتلك المناطق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية « بداية جديدة لبناء الإنسان».



الحضور من المتطوعين



الحضور خلال الاحتفالية باليوم العالمي للتطوع



المتطوعين من الشباب



جانب من المتطوعين



صورة تذكارية لمحافظ كفر الشيخ والمتطوعين



صورة تذكارية مع محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يشيد بالمتطوعين



