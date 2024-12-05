اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

الخميس، 05 ديسمبر 2024 10:08 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، 12 فلسطينيا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادرلوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت زريف وقصي أبو حمدية، من البلدة القديمة في الخليل، ومهند أحمد الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: أشرف محمد أبو عياش (53عاما) ونجله محمد (16عاما )، وأمجد غطفان العلامي (17عاما)، ومأمون أحمد  العلامي (23عاما)، وسيف محمد العلامي (24عاما)، ومهند محمد العلامي (25عاما)، ومحمد منذر صبارنة ( 22عاما) ، ومصعب منير رضوان اخليل (26عاما) وابراهيم محمد علي صبارنة (22عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتنفتيشها والعبث بمحتوياتها.







غزة

الاحتلال الاسرائيلى

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