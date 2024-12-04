5 علامات تحذيرية لالتهاب المفاصل في الشتاء لا تجاهلها

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يكون فصل الشتاء موسمًا صعبًا لمن يعانون من التهاب المفاصل. مع انخفاض درجات الحرارة، يعاني العديد من الأفراد من تفاقم الأعراض، خاصة أثناء الليل. وذلك لأن الطقس البارد يمكن أن يزيد من تصلب المفاصل والالتهاب، في حين يؤدي انخفاض الدورة الدموية خلال فصل الشتاء إلى تفاقم الحالة. إذا تُركت هذه الأعراض الليلية دون علاج، فقد تؤدي إلى تعطيل النوم ونوعية الحياة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

آلام المفاصل

من أكثر أعراض التهاب المفاصل وضوحًا في الليل هو زيادة آلام المفاصل. يلاحظ العديد من الأشخاص أن مفاصلهم تؤلمهم أكثر في الأشهر الأكثر برودة. يمكن أن يؤدي هذا الانزعاج إلى اضطراب النوم، مما يجعلك تشعر بالتعب في اليوم التالي. يميل الطقس البارد إلى شد العضلات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم. من المهم التعرف على هذه الأعراض في وقت مبكر، حيث يمكن أن تساعد الإدارة السليمة في تقليل الألم وتعزيز الصحة العامة.

التورم والالتهاب

التورم والالتهاب شائعان لدى مرضى التهاب المفاصل، وغالبًا ما يزدادان شدة في الليل. إذا بدت مفاصلك منتفخة أو دافئة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الالتهاب. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشتوية إلى تفاقم هذا التورم، حيث قد يؤدي الطقس البارد إلى زيادة احتباس السوائل في المفاصل. من الضروري عدم تجاهل هذه العلامات وطلب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية هو المفتاح إذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض.

تصلب المفاصل

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل من تصلب المفاصل، وخاصة في الصباح بعد النوم ليلاً. وقد يؤدي هذا التصلب إلى زيادة صعوبة الأنشطة اليومية، وقد يؤدي الطقس البارد إلى تكثيف هذا الشعور، مما يحد من نطاق حركتك. قد يساعد الانخراط في تمارين التمدد والاستمتاع بالحمامات الدافئة قبل النوم في تخفيف هذا الانزعاج، ولكن تذكر التحدث إلى الطبيب للحصول على المشورة المناسبة.

التعب واضطرابات النوم

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى اضطراب النوم، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مستويات الألم في الليل. وقد يؤدي هذا إلى إرهاق شديد، مما يؤثر على حياتك اليومية وصحتك العامة. إن البحث عن وضعية نوم مريحة يمكن أن يجعلك تتقلب في الفراش، مما يساهم فقط في الإرهاق. من الضروري معالجة مشكلات النوم هذه، حيث إن قلة الراحة يمكن أن تعيق قدرة جسمك على إدارة الالتهاب والألم.

التغيرات في التنقل

إن ملاحظة التغيرات في حركتك قد تشير إلى أن أعراض التهاب المفاصل تتفاقم، وخاصة في الأشهر الباردة. إذا كنت تعاني أكثر من المعتاد من الحركات أو المهام التي كانت تبدو سهلة في السابق، فقد حان الوقت للانتباه. قد يشير انخفاض الحركة إلى أن التهاب المفاصل لديك يتفاقم، الأمر الذي قد يتطلب تدخلًا طبيًا. يمكن أن تساعد المشاركة في تمارين منخفضة التأثير، مثل المشي أو السباحة، في الحفاظ على الحركة، ولكن استشر مقدم الرعاية الصحية دائمًا قبل البدء في أي خطة تمرين جديدة.

