التهاب المفاصل في الشتاء.. 8 خطوات سهلة تخفف الأعراض

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يؤدي الشتاء إلى تفاقم آلام المفاصل والعظام، وخاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى انخفاض الدورة الدموية، مما يزيد من تصلب المفاصل والشعور بالألم فيها، كما يتسبب انخفاض الضغط الجوي خلال فصل الشتاء في تمدد الأنسجة المحيطة بالمفاصل قليلاً، مما يزيد من التورم والشعور بعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم العديد من حالات العظام والمفاصل، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام عرق النسا والتهاب الأوتار، فلا يؤدي البرد إلى زيادة التصلب وعدم الراحة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض النشاط البدني، مما يضعف العضلات التي تدعم المفاصل، ويؤدي هذا الانخفاض في قوة العضلات إلى تفاقم مشاكل الألم والحركة، مما يجعل الشتاء صعبًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مشاكل في العظام والمفاصل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ولتقليل آلام التهاب المفاصل في الشتاء.. إليك 8 نصائح فعالة:



حافظ على الدفء

ارتدِ طبقات من الملابس الدافئة خاصة حول المفاصل، وفكر في ارتداء طبقات حرارية لعزل إضافي، وارتدِ طبقات من الملابس للحفاظ على دفء المفاصل، كما يمكنك وضع وسادة تدفئة على المناطق التي تشعر فيها بالألم، حيث يمكن للعلاج الحراري تحسين تدفق الدم وتقليل التصلب وشعور عدم الراحة، ويمكن أيضًا الاستحمام بالماء الدافئ أن يوفر راحة من خلال تهدئة العضلات المؤلمة وتحسين حركة المفاصل.

البقاء نشطًا



النشاط البدني ضروري لإدارة أعراض التهاب المفاصل، ولكن الطقس البارد يمكن أن يجعل ممارسة التمارين في الهواء الطلق أمرًا صعبًا، لذلك اختر الأنشطة الداخلية للحفاظ على حركة المفاصل وتقليل التصلب، مثل التمارين منخفضة التأثير والأنشطة مثل اليوجا والسباحة وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة لطيفة على المفاصل مع الحفاظ على نشاطك، كما يمكن أن يساعد التمدد بانتظام يوميًا في الحفاظ على المرونة، مما قد يقلل من التصلب ويحسن الحركة، هذا بجانب التمارين المنزلية خاصة إذا لم يكن مناسبًا لك الذهاب إلى الجيم.

تناول نظام غذائي صحي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تقوية العظام ومحاربة الالتهابات، لذلك أضف الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل وبذور الكتان والجوز، حيث تساعد هذه الأطعمة في تقليل الالتهابات في المفاصل، بالإضافة إلى ذلك، تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا ومتوازنًا وأضف الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والخضروات الورقية، قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة، ويعد ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، خاصة خلال أشهر الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، ويمكن أن يفيد دمج الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل منتجات الألبان المدعمة والبيض والفطر في النظام الغذائي الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

تعزيز الترطيب

غالبًا ما يقلل الطقس البارد من شرب الماء، مما قد يؤثر على سلبًا على المفاصل، لذلك احرص على اشرب الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب، ويساعد الماء في الحفاظ على صحة المفاصل ويدعم وظائف الجسم بشكل عام، لذلك يجب الحرص على البقاء رطبين، وشرب الماء والشاي العشبي بدلاً من المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين.

الحفاظ على وزن صحي

ويمكن أن تؤدي السمنة إلى زيادة الضغط على المفاصل، مما يؤدي إلى زيادة آلام المفاصل، لذلك حافظ على وزن صحي خلال فصل الشتاء من خلال الجمع بين ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، ولن يؤدي هذا إلى تحسين صحتك العامة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين أعراض التهاب المفاصل ومنع المزيد من تلف المفاصل.

الحفاظ على العناية بالمفاصل من خلال العلاج الطبيعي

يمكن لجلسات العلاج الطبيعي المنتظمة أن توفر راحة كبيرة من آلام التهاب المفاصل، وخاصة خلال فصل الشتاء عندما يمكن أن تشتد آلام المفاصل.

الأدوية والمكملات الغذائية

يجب تناول الأدوية المضادة للالتهابات بانتظام لعلاج الأمراض الروماتيزمية المختلفة حسب الإرشادات، كما أن تناول مكملات فيتامين د والمكملات الغذائية الأخرى يمكن أن يخفف من آلام التهاب المفاصل، ولكن يجب تناولها بناءً على توصية الطبيب واستخدم مراهم مسكنة للألم وجل مضاد للالتهابات لتخفيف التورم والألم.

إدارة التوتر والحصول على قسط كاف من النوم

تساعد تمارين التأمل والتنفس في تقليل التوتر، وتأكد من حصولك على نوم عميق، حيث إن قلة النوم يمكن أن تزيد من حساسية الألم، ومن خلال اتخاذ التدابير الوقائية والحرص على العناية بالمفاصل، ويمكنك تقليل تأثير الشتاء على عظامك ومفاصلك، مما يضمن لك قدرة أفضل على الحركة وجودة الحياة حتى في الأشهر الأكثر برودة.