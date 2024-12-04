3 أطعمة لا تتناولها "نص سوى".. الطهى الجيد شرط لتجنب أضرارها

كتبت مروة محمود الياس

الكثير منا ينوع في نظامه الغذائى وأيضا ينوع في طريقة طهى الطعام، فمنا من يتناول الطعام مسلوقا أو مقليا أو غيرها من طرق الطهي المختلفة، ولكن أيضا يفضل الكثيرون تناول الطعام في هيئته الطبيعية نيئا أو غير مطهى بشكل كامل، هذا الأمر قد يكون مسموحا في الكثير من الأطعمة ولكن ليس مسموحا في أطعمة أخرى.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك بعض الأنواع من الأطعمة التى لا يصح مطلقا تناولها نيئة، وذلك لدرجة خطورتها وأضرارها التي تزيد في تناولها في تلك الحال ولكنها تقل عند طهيها بالطرق المختلفة.

من أبرز الأطعمة التي يجب ألا نتناولها نيئة:

ـ تناول البيض النيء أمر غير جيد وطعام غير مناسب، فلابد أن تكون البيضة تامة السواء والنضج، وذلك لأنها تحمل بين طياتها عدوى بكتيريا السالمونيلا التي تكون بنسبة كبيرة جدا موجودة فيها عند تناولها نيئة، وهو ما قد يسبب الكثير من الأعراض الهضمية الخطيرة منها ارتفاع درجات الحرارة والقيء والاضطراب المعوي الحاد مع مشكلات الهضم وأوجاع البطن المختلفة.

ـ لا تتناول الكرنب نيئا، وهو ثاني الخيارات التي يجب تناولها إما مسلوقة أو مطهية على البخار أو بأي طريقة أخرى، لأن الكرنب كنوع من الخضراوات الصحية يحتوي على مادة السولانين تلك المادة التي قد تسبب اضطرابات هضمية عظيمة خاصة عند تناولها نيئة، ولكنها تكون غير موجودة عند طهيها جيدا لذا لابد من تناوله مطهيا ومن أهم هذه الأعراض المرضية الشعور بالغثيان الحاد والرغبة في القي، ويجب أيضا أن يتناوله الإنسان مطهيا طهوا كاملا، لأنه قد يحمل بين طياته فرص الإصابة بالإشريكية القولونية.

ـ البروكلي، هذا النوع من الخضار الصحي والهام للصحة العامة يفضل البعض إضافته إلى الطعام نيئا وهو خطر كبير نظرا لأنه قد يسبب الكثير من الأعراض المرضية خاصة التي تصيب الجهاز الهضمي بمشكلات في المعدة قوية مثل الغثيان والقيء والاضطراب المعوي الحاد، وعسر الهضم الشديد، فضلا عن مشكلات الإخراج كذلك، وعلى غير المعتقد فإن طهي البروكلي لا يسبب نفاذ أو فقدان عناصره الغذائية كما يعتقد البعض خطأ بل إنها تحافظ على العناصر صحية دون أي فرص للعدوى أو المشكلات المعوية.

ونصح التقرير بتجنب تناول الأطعمة نيئة دون طهيها طهيا جيدا، فالطهي الجيد وارتفاع درجة الحرارة على الطعام يعزز من قتل كل ما هو ضار فيها ولا يفقدها قيمتها الغذائية كما يعتقد البعض.