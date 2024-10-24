أكلات تساعد فى التغلب على الغثيان خلال فترة الحمل

كتبت إيناس البنا

خلال فترة الحمل، من الطبيعي ألا ترغب الحامل في تناول أي شيء، خاصة عندما تشعر بالغثيان، حيث يمر الجسم بالعديد من التغيرات، وقد يؤثر ذلك على شهية الأم الحامل.

ووفقًا لتقرير موقع " healthsite"، فإن الغثيان والتعب والنفور من الطعام يمكن أن يثبط الشهية أثناء الحمل، حيث يؤدى الحمل إلى "زيادة" في الهرمونات، وخاصة البروجسترون، مما قد يبطئ عملية الهضم ويسبب الغثيان.

التركيز على البروتين

لأن الأمهات يجب أن يأكلن للحفاظ على مستويات الطاقة لديهن مع تلبية الاحتياجات الغذائية، فيجب عليهن التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين، ويجب عليهن تناول البطاطا المخبوزة والبيض المسلوق والزبادي اليوناني المخلوط بالفواكه.

أطعمة خفيفة لتخفيف الغثيان

المرأة الحامل التي تعاني من الغثيان يمكنها تناول أطعمة خفيفة، فيمكنها اختيار الخبز المحمص بالعسل والمربى، والبسكويت، والموز، وحبوب الإفطار، وما إلى ذلك.

أطعمة منعشة للطاقة

لتعزيز مستويات الطاقة بشكل كبير، يمكن للمرأة الحامل تناول الفواكه الموسمية والحساء البارد والعصائر والمثلجات وغيرها.

لا تجبرى نفسك على تناول وجبة كاملة

لا داعي لتناول الطعام بالقوة، كما يجب تناول وجبة كبيرة، بل يجب تناول وجبات صغيرة ومتكررة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات طوال اليوم.

تناولى الطعام دون الشعور بالذنب

وفقًا للأطباء، يجب على الأمهات تناول كل ما يمكنهن تناوله، دون الشعور بالذنب، فالتغيرات تحدث داخل أجسادهن، وسيعرفن بشكل أفضل ما يجب أن يأكلنه.

