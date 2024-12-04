وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": الجهد المصرى لن يتوقف تجاه دعم غزة

إبراهيم حسان

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن كل المسؤولين والأطراف السودانية التى التقاها لدى زيارته للسودان قدموا التحية والتقدير للرئيس السيسي على توجيهاته بحسن رعاية الأشقاء والشقيقات من الشعب السودانى الموجودين فى مصر، بلدهم الثانى.

وأضاف "عبد العاطى"، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لمست التقدير الكامل للدور المصرى ودور الرئيس المصري تجاه السودان".

إلى ذلك تطرق وزير الخارجية، إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "الجهد المصرى لن يتوقف تجاه دعم غزة، وسرعة وقف إطلاق النار، ونعمل بشكل جاد ومستمر وصادق لسرعة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى تجاوز كل الحدود والانتهاكات التى حدثت فى السابق".