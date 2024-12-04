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وزير الخارجية: نعتزم استضافة النسخة الثانية من ملتقى القوى السياسية السودانية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 06:39 م
وزير الخارجية: نعتزم استضافة النسخة الثانية من ملتقى القوى السياسية السودانية حوار وزير الخارجية مع الإعلامى أحمد أبو زيد
إبراهيم حسان

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قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر استضافت في شهر يوليو الماضي الملتقى الأول لكل القوى السياسية والمدنية السودانية، وكان لقاءً هاما جدا، مواصلا: "نعتزم استضافة النسخة الثانية منه بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القاهرة مستعدة لأي شيء يسهم في إعادة الاستقرار للسودان ووقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وتابع وزير الخارجية المصري: "نؤكد أن الملكية للسودان ونرفض تماما أي تدخل أو إملاءات خارجية أو تدخل خارجي لأن الحول يجب أن يكون سوداني، والحل هو حل سوداني، وما يتوافق عليه السودانيون أمر يسعدنا بطبيعة الحال ويلقى كل الدعم من مصر تجاه شقيقتها السودان وتجاه أشقائها داخل السودان".







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