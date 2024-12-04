معاناة لا يمكن تصورها.. الصحة العالمية: 90% من سكان غزة يعانون من البرد والجوع

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى عن آخر مستجدات حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط اليوم عبر الفيديو، ونحن نودع عام 2024، لا يزال الوضع في غزة يتسم بمعاناة لا يمكن تصورها، لقد أدى الشتاء إلى تفاقم المعاناة.

وأضافت: "يعيش 90% من السكان في الخيام ويعانون من البرد والجوع، ويحيط بهم الموت والدمار، بالنسبة لي، بصفتي المدير الإقليمي، فإن معاناتهم لا تطاق، أتمنى أن تكون لا تطاق بنفس القدر بالنسبة لصناع القرار السياسي".

واوضحت، أن هذا العام كان صعبًا للغاية، تميز بالحزن الشديد والخسارة لشعب منطقتنا، إن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات بينما نسعى جاهدين لتحقيق السلام، والعمل نحو إعادة البناء والتعافي، مضيفة أنه في ظل الظروف الحالية، من اللافت للنظر أن الرعاية الصحية في غزة لم تنهار، حيث يواصل العاملون الصحيون بلا كلل دعم الخدمات بموارد ضئيلة، على الرغم من التكلفة الهائلة لصحتهم العقلية، إنهم يخدمون بعد أن فقدوا أطفالهم، ويخدمون وهم يعيشون في ظل الإصابات، ويعيشون صدمة مشاهدة أشخاص يموتون وكان من الممكن إنقاذهم إذا توفرت المزيد من الإمدادات الطبية، هناك عدد قليل من الناس في العالم ملهمون مثل العاملين الصحيين في غزة.

وقالت، إنه يجب أن أذكر هنا أيضًا مدى أهمية الأونروا لشعب فلسطين وجهودنا الجماعية، إذا أُجبرت الأونروا على تعليق العمليات، فسيكون ذلك بمثابة كارثة للاستجابة الإنسانية في غزة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية وشركائها يبذلون كل ما في وسعهم – من توصيل الإمدادات الطبية إلى تزويد المستشفيات بالوقود ونشر فرق الطوارئ الطبية – في ظل القيود الشديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، إن الحل النهائي لهذه المعاناة ليس المساعدات، بل السلام، إن غزة بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت، إن الوضع في سوريا في الأسبوع الماضي يزيد من التقلبات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، اذ نحث على ألا تتغلب السياسة على الإنسانية والكرامة، يجب حماية أرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية الأساسية الحيوية - وخاصة الخدمات الصحية، التي تشكل شرايين الحياة في أوقات الصراع، مؤكدة أننا نراقب عن كثب جميع التطورات، في الأسبوع الماضي، هبطت طائرة مليئة بمجموعات الاستجابة للطوارئ في دمشق وعبرت الأدوية والإمدادات الأساسية إلى إدلب لتقديم الدعم الطبي الفوري.

وأضافت، إننا نعمل على توسيع نطاق رعاية الإصابات في المستشفيات في المناطق المتضررة من القتال المتزايد، واستعادة العمليات في المرافق ذات الأولوية، وتعبئة فرق الرعاية الصحية، تصل المساعدات إلى المحتاجين، لكن الوصول المستمر دون عوائق من جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لدعم شركائنا في مجال الصحة واستدامة هذه الجهود، إن التزامنا تجاه شعب سوريا وحقه الأساسي في الصحة لا يتزعزع.

بالنسبة للبنان..

وأضافت، إنه حتى الآن، وعلى الرغم من العديد من التقارير عن الانتهاكات، مضيفة، إن أي توقف في القتال يجلب الراحة، ولكن الآن يجب علينا مواجهة حجم الدمار، يبكي الآلاف على فقدان الأسرة والأصدقاء والمنازل بينما يتصارعون مع إصابات تغير الحياة والتي ستستغرق سنوات للشفاء - جسديًا وعاطفيًا.

وبالنسبة للبنان ..

كان التأثير على الرعاية الصحية مأساويًا بشكل خاص. منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر ما يقرب من نصف الهجمات على الرعاية الصحية في البلاد عن مقتل عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل، مما يمثل أعلى معدل وفيات لهجمات الرعاية الصحية في أي صراع حالي.

لقد عاد مئات الآلاف من الناس الآن إلى الأحياء المدمرة، حيث انهارت الخدمات الصحية، ودُمرت أنظمة المياه والصرف الصحي، ويلوح خطر تفشي الأمراض في الأفق.

تعمل منظمة الصحة العالمية، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ونحن نعطي الأولوية لإصلاح وإعادة فتح المرافق الصحية المتضررة، ونجري تدريبات على إدارة الإصابات الجماعية في المستشفيات في جميع أنحاء لبنان، كما تعالج فرق الطوارئ الطبية الحروق الشديدة وتجري عمليات جراحية ترميمية، ويتم تسليم مجموعات الصدمات وإمدادات الدم لضمان الرعاية المنقذة للحياة دون انقطاع.

وفى السودان..

في السودان، تصاعد الصراع والأعمال العدائية بشكل حاد، ففي العام الماضي، كان هناك زيادة بنسبة 100% في عدد النازحين بسبب الصراع في السودان – أكثر من 14 مليون شخص نازحون اليوم، إما داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مضيفة، إنه قد تسببت هذه الحرب في واحدة من أكبر أزمات الحماية والنزوح في العالم وأدت إلى أكبر أزمة جوع على مستوى العالم، تتحمل النساء والفتيات العبء الأثقل – الجوع والنزوح وتحمل العنف الجنسي المروع، مع لجوء بعضهن إلى الانتحار للهروب من الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقالت، يبدو إن دورة المعاناة لا تنتهي، تظل المناطق الأكثر احتياجًا غير قابلة للوصول إلى حد كبير من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية، وقد أدى انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية والتحديات اللوجستية إلى تقييد قدرة منظمة الصحة العالمية على تقديم المساعدات الصحية الأساسية بشكل كبير، وخاصة في ولايات دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان.

وأوضحت، إنه في حين نواصل بذل قصارى جهدنا، من دعم التطعميات ضد الكوليرا والملاريا إلى نشر فرق طبية متنقلة وتعزيز مراقبة الأمراض وتمركز الإمدادات الطارئة، فإن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى تحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بينما نتطلع إلى العام المقبل، يظل عزمنا قويا، وأود أن أشكر مانحينا وشركاءنا على جعل عمل منظمة الصحة العالمية ممكنا في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومساعدتنا في خدمة أولئك الذين يعيشون في أشد الظروف سوءا.

وأكدت، أنه في العام الماضي، عانت العديد من حالات الطوارئ الصحية من نقص التمويل، ففي اليمن، لم يتم تلبية سوى 30% من متطلباتنا البالغة 136 مليون دولار أميركي. وفي الصومال، لم نتمكن إلا من تلبية 41% من متطلباتنا البالغة 82 مليون دولار أمريكي، ونحن نطالب بدعم أكبر في عام 2025، إلى جانب الحلول السياسية لإنهاء الصراعات وضمان توصيل المساعدات دون عوائق.

وأوضحت، إنه كان عام 2024 عاما مدمرا للعاملين في المجال الإنساني، حيث قتل عدد أكبر من عمال الإغاثة هذا العام مقارنة بأي عام سابق - أكثر من ضعف المتوسط السنوي للسنوات العشر السابقة، وتنبع معظم هذه الوفيات من حرب واسعة النطاق وخسائر مدنية جماعية في غزة والسودان، مضيفة، إنه لا ينبغي أن تحدد منطقتنا بأسوأ الصراعات، أو أعلى أعداد النازحين، أو الخسارة المأساوية للعاملين في المجال الإنساني، أو المجاعة الناجمة عن الصراع، تستحق هذه الأراضي الغنية ثقافيًا والمتنوعة والتاريخية أكثر من ذلك بكثير، لا يمكن أن يكون الموت والدمار والحرب والجوع إرثًا لشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت، أتمنى أن يكون عام 2025 مختلفًا بشكل ملحوظ - حتى لا نعد نستعد للصراعات وحالات الطوارئ، بل أن تتاح لنا بدلاً من ذلك فرصة الكفاح والازدهار، مع الحفاظ على الصحة والكرامة لجميع الناس.