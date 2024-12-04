الصحة العالمية: تفشى أمراض فى لبنان يمكن الوقاية منها بالتطعيمات

كتبت أمل علام

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو عن آخر مستجدات الأوضاع الطارئة فى إقليم شرق المتوسط، إنه تغيب خدمات المياة والصرف الصحى فى لبنان، بالاضافة الى غياب التطعيمات الضرورية والتى تمكننا من الوقاية من أمراض مثل الكوليرا، ونعمل على اطلاق حملة لشلل الأطفال ومنع الأمراض الأخرى.

وأوضح الدكتورأحمد زويتن، القائم بأعمال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تحقيق السلام هو الحل لمنع تفشى الأوبئة ونعمل على توسيع نطاق الخدمات ونعمل مع الشركاء لامكانية الوصول الى الخدمات الصحية وتعزيز الترصد لمعرفة حدوث أى فاشية أو وباء ولابد من توفير التأهب الكافى، ونعمل اليوم لدعم فلسطين وسوريا واليمن والسودان، ونبذل قصارى جهدنا وحل مشكلة التمويل، وراينا ذلك فى لبنان ونبذل قصارى جهدنا وفى حالة تصعيد العنف نحاول أن نحصل على تغطية الخدمات الصحية.

وأشارت الدكتورة كريستينا بيثكى، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، ان هناك محطات مياة دمرت وشبكات الصرف الصحى، وهناك بعض المرافق التى تقدم خدمات ولكنها تبلغ عن انتشار الكثير من الأمراض ولدينا مشاكل من الناحية المنية ونواجه مشكلة الاغاثة ولا نضمن توفير الأمن فى أماكن الصراع، وفى حلب نبدأ العمل التدريجى للخدمات لأن الكثير من الأشخاص لا يستطعيون الذهاب إلى المستشفيات، ونعمل على تقديم الخدمات الطبية.