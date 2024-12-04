قرار جمهورى بتعيين دكتور طارق سمير عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة

كتب: محمد صبحى

أعلن دكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2024 بتعيين دكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية للمرة الثانية لمدة 3 سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة دكتور طارق سمير، بثقة القيادة السياسية وتعيينه عميدا لفترة ثانية، مؤكدا ضرورة قيادة الكلية بروح الفريق، والعمل على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة، ورعاية الموهوبين، وتنفيذ استراتيجية الجامعة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاستفادة من الكفاءات واستثمار كل الامكانيات المتاحة والارتقاء بالتصنيف، فضلا عن المشاركة بفعالية في المبادرات الرئاسية والمجتمعية.

ومن جانبه أعرب دكتور طارق سمير عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، وحرصه على تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهات قياداتها، مؤكدا التزامه بالعمل بروح الفريق وبما يحقق رؤية الجامعة ويخدم المجتمع.