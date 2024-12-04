قافلة طبية للكشف المجانى على غير القادرين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان قافلة علاجية للكشف الطبى المجانى على 320 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية من أهالى قرى فريد على وبشان والعالمية بمركز بيلا، وقريتى فوه والسالمية بمركز فوة، وقرى حامول العرب وحامول السعيد وشارع المركز وشارع عمرو بن الخطاب بمركز الحامول، وقرى سنهور المدينة و جماجمون وكفر العرب بمركز دسوق، تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

وتضمنت القافلة الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد مسلم، بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كأهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.