رصيد القمح بصوامع ميناء دمياط يصل 149 ألف طن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20822 طن تشمل: 17997 طن يوريا و 2825 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86452 طن تشمل: 34898 طن ذرة و 26169 طن فول و 2890 طن سلاج و 12400 طن خردة و 3865 طن حديد و 869 طن خشب زان و 5361 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 83 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 894 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91012 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148951 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5372 حركة.