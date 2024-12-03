طولها يصل 57 مترًا.. أهم المعلومات عن أوناش ميناء دمياط العملاقة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط، ويضم هذا المشروع تجهيزات ضخمة منها وجود أوناش عملاقة للأرصفة وهى الأحدث عالميا، وفى النقاط التالية نرصد أهم المعلومات عن الأوناش الجديدة.

لها قدرة رفع عالية تصل إلى 75 طنا

لديها قدرة وصول لارتفاعات عالية حتى 57.5 متر.

تتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية.

طول الذراع الخارجي للونش 72 مترا.

مزودة بحساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان السلامة

تتكامل مع الأنظمة الرقمية وأنظمة إدارة الموانئ الذكية.

مخصصة لخدمة تداول الحاويات وعددها 12 ونشا.

تعد أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم.

تزيد كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.