ميناء دمياط يشهد تصدير 25428 طن بضائع ويستقبل 9 سفن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25428 طن تشمل : 19478 طن يوريا و 1200 طن مولاس و 4750 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45279 طن تشمل : 21040 طن ذرة و 660 طن سلاج و 2256 طن حديد و 12000 طن فول صويا و 9170 طن فول و 153 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 805 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 469 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3876 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102050 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150204 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5153 حركة .