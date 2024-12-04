رئيس الوزراء: الصعيد يشهد طفرة وحجم طلب سياحى كبير فى الفيوم

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الصعيد يشهد طفرة كبيرة فى مختلف المحافظات ، موضحا أن هناك حجم طلب سياحي كبير فى الفيوم، موضحا أن التركيز الأكبر فيما يتعلق يالمثلث الذهبي بالمنطقة المحيطة بميناء سفاجا، وهناك رؤية أن يكون ميناء سفاجا ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء.

وأشار إلى أن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدي والبدء تجريبيا، لافتا إلى أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.



وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي)، موضحا أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة، ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.