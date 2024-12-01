اليوم السابع
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الأحد، 01 ديسمبر 2024 05:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الشراء الموحد تسدد مستحقات الشركات لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:43 م
هيئة الشراء الموحد تسدد مستحقات الشركات لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات هيئة الشراء الموحد

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أكدت هيئة الشراء الموحد سداد 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية بالجمهورية .

وقالت هيئة الشراء الموحد تم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة بشكل عاجل للشركات المتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاعات الحكومية .

وأكدت تحسين نسبة توافر المستلزمات الطبية العامة بنسبة 70 % لآخر شهرين، و تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%، وفيما يخص مستلزمات القلب.

وتم توفير المستلزمات الخاصة بجراحة القلب والصدر لـ 3,000 حالة، وتوفير 1,300 صمــام ميكانيكال، و100 صمــام نسيجي تكفي 1.400 حالة تغير صمام، و توفير 200 مؤكسد أطفال، و300 مؤكسد رضع يكفي لـ 500 حالة جراحة قلب الأطفال، إضافة إلى توفير 600 مؤكسد كبار.

 







الشراء الموحد

المستلزمات الطبية

الادوية

الخيوط الجراحية

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