اليوم السابع
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رئيس الوزراء: ننتظر مخرجات الحوار الوطنى لدراسة تنفيذ التحويل للدعم النقدى

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:45 م
رئيس الوزراء: ننتظر مخرجات الحوار الوطنى لدراسة تنفيذ التحويل للدعم النقدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدي والبدء تجريبيا، لافتا إلى أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.


وأشار إلي أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وقال إن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.







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