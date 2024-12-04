تعرف على الأديرة الحديثة للكنيسة الأرثوذكسية

كتبت - بتول عصام

لم تقتصر أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الأديرة الآثرية على مر العصور فقط، بل تمتاز أيضا بالأديرة الحديثة التي أصبح لها مكانة كبرى لدى الأقباط، ويأتى إليها السياح من جميع أنحاء العالم.

وفي التقرير التالي نستعرض الأديرة الحديثة وفقا للموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

1- دير موسى النبي – برية سيناء

2- دير الأنبا موسى – العلمينض

3- دير القديس ماربقطر – الخطاطبة

4- دير العذراء مريم وماريوحنا – طريق الإسماعلية الصحراوي

5- دير الأنبا يحنس القصير – طريق العلمين

6- دير الأم سارة – المنيا

7- دير البتول – ملوي المنيا

8- دير العذراء مريم والملاك ميخائيل – ديروط أسيوط

9- دير الشهيدة دميانة والأنبا مويسيس – سوهاج

10- دير العذراء والشهيد ودامون – حاجر أرمنت

11- دير مارجرجس والقديسة سفرنيكي – العلمين

12- دير العذارى الحكيمات – طريق الإسماعلية

13- دير الأمير تادرس الشطبي والأنبا موسى الأسود – طريق الإسماعلية

14- دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل – المنيا