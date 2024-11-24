البابا تواضروس الثانى يستقبل قرينة رئيس كولومبيا

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، ڤيرونيكا ألكوسير، قرينة رئيس كولومبيا والوفد المرافق لها

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية قيم السلام والمحبة التي يحتاج إليها العالم في كل مكان، وعقب انتهاء اللقاء توجهت "ألكوسير" لزيارة الكاتدرائية المرقسية حيث تفقدت ملامحها وتعرفت على تاريخها.

ڤيرونيكا ألكوسير، قرينة رئيس كولومبيا والوفد المرافق لها