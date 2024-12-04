البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة إيفر لايف للصناعات الدوائية بـ480 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة إيفر لايف للصناعات الدوائية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 48 مليون سهم بقيمة 480 مليون جنيه، وصفقة على شركة مصر لمنتجات حبوب الصويا-مصر صويا بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 45 مليون جنيه، وصفقة على شركة الريادة للخدمات التعليمية (جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا) بحجم تداول 24.1 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 51.4 مليون سهم بقيمة 631.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 92 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 8.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.14%، والعرب على 4.37%، واستحوذت المؤسسات على 58.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.92%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 798.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 117.6 مليون جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.60% ليغلق عند مستوى 8154 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.