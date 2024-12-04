أخبار الاقتصاد اليوم.. عودة الصعود لسوق الذهب وارتفاع البورصة

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها تطورات البورصة المصرية وكواليس المشاركة الواسعة في معرض فود أفركيا بأكثر من 100 مشتري دولي وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة.

مصر وريادة صناعة المعارض الدولية

أكد عماد شحاتة عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مشاركة 32 دولة في معرض فود أفريكا يؤكد الاهتمام الدولي الكبير بتوسيع التجارة مع مصر، مشيراً إلى أن تنمية تجارة الأغذية والحاصلات الزراعية يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلي 10 مليارات دولار بحلول 2030

وأضاف في تصريحات بمعرض فود أفريكا خلال جلسات المعرض، أن معرض فود أفريكا أصبح يوازي في قوته معرض سيال في فرنسا وجلف فود دبي وانوجا في ألمانيا ليعد ضمن أكبر معارض الأغذية في العالم، مما يضع مصر على الخريطة العالمية في التصدير.

وأكد عماد شحاتة، أن هناك حرص دولي على التواجد في المعارض المتخصصة مثل فود أفريكا الأمر الذي يساهم في تنمية حركة التجارة والصادرات المصرية ويحقق مستهدف الدولة ضمن خطة 2030، وتنمية سياحة المعارض في مصر خاصة في ظل وجود أكثر من ألف عارض في النسخة الحالية.

هذا وافتتح المعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. ويشارك أكثر من 1100 عارض خلال الدورة التاسعة لمعرض "فوود آفريكا" من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ويشهد المعرض مشاركة دولية قوية هذا العام بتواجد مشاركين من 39 دولة أجنبية.

إصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان "نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات"، نظمته شركة "لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات" المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية لكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مختلفة بمصر، وذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.

وجاءت مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وفد أردني يسعى لتعزيز التعاون مع مصر

استقبل أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وفد من غرفة صناعة الأردن وعمان، برئاسة السيد فتحي الجغبير، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة؛ بما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الأردني.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، في حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وعضوي مجلس إدارة الغرفة "سيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر" وبحث الجانبان سبل التعاون في الفترة القادمة من خلال زيادة الزيارات المتبادلة بين مصر والأردن، وبحث أي معوقات علي أرض الواقع من خلال مجتمع الأعمال في البلدين.

سوق الذهب في مصر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية مستهل التعاملات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3677 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 4202 جنيها.عيار 21 يسجل 3677 جنيها.عيار 18 يسجل 3152 جنيها.الجنيه الذهب 29416 جنيها.