اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى فيروس الإيدز.. تفاصيل

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 11:04 ص
وزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى فيروس الإيدز.. تفاصيل وزارة الصحة - أرشيفية

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الإيدز لا ينتقل بالمخالطة اليومية الاعتيادية مثل التقبيل أو العناق أو المصافحة أو تقاسم الأدوات الشخصية أو الطعام أو الماء)

وتابعت : لا ينتقل الفيروس عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب بعدواه، مثل الدم وحليب الأم والمني والإفرازات المهبلية


وكشفت  وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .

وقالت وزارة الصحة إن فيروس نقص المناعة البشري (HIV)  هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم ويستهدف خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل:-


. السل
. الالتهابات

. بعض أنواع السرطان

بينما متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض ويحدث نتيجة لعدم علاج فيروس (HIV)

ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بـ فيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.

مرض الايدز
مرض الايدز

 







الصحة

الايدز

فيروس نقل المناعة

السرطان

سوائل الجسم



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