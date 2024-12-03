وزارة الصحة تكشف عوامل ترفع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى

كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف نشرتة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) حيث تضمنت :-

- ممارسة الجنس دون حماية

- تقاسم أدوات الحقن

- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا مثل الزهري والهربس والتهاب المهبل الجرثومي)

- تعاطي الكحول والمخدرات في سياق ممارسة السلوك الجنسي

- الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة

- التعرض لوخزات الإبر عرضًا، بما يشمل تعرض العاملون الصحيون لها