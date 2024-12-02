اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة: إضافة 26 دواء جديدا ضمن قائمة هيئة التأمين الصحى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:51 م
وزارة الصحة: إضافة 26 دواء جديدا ضمن قائمة هيئة التأمين الصحى وزارة الصحة والسكان

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إضافة 26 دواء جديد ضمن تحديث قائمة الأدوية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ليصل عدد الأدوية 860 دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه خلال عام 2024 تم صدور قرارات بضم 15 مليون مواطن جديد علي الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر لما يجاوز 69 مليون منتفع.

وتابعت: تم تنفيذ منظومة التوسع الرأسي باستحداث 96 عيادة مسائية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والحد من التكدس بلغ التردد عليها خلال عام  3.9 مليون مواطن والتوسع في خدمة العيادات المتعاقدة من خلال التعاقد مع 15 عيادة خاصة، ليصبح إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى 69,669,398 بنسبة تغطية تأمينية بلغت  69.7 % من إجمالى الشعب المصرى.







وزارة الصحة

التأمين الصحى

الادوية

الخيئة العامة للتأمين الصحى



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