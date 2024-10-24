مواصفة امتحان الشهر فى مادة العلوم للمرحلة الابتدائية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان العلوم لشهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والمقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان العلوم لشهر أكتوبر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وعدد الأسئلة ونوع الأسئلة ودرجاتها والمجموع الكلي للامتحان.

وأكدت وزارة التعليم، على أن امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية، سيتضمن 5 أسئلة سؤالين موضوعي و3 أسئلة مقالي بسيط، ويخصص لكل سؤال درجتين بإجمالي الدرجات 20 درجة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث أن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.



اختبار نهاية شهر أكتوبر