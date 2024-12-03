محافظ الجيزة يكلف محمد مرعى للقيام بأعمال رئيس حى الدقى

كتبت - مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد عبد الحميد محمود مرعي، للقيام بأعمال رئيس حي الدقي بجانب عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الجيزة.

وكان قد اصدر محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وجاء قرار محافظ الجيزة بتكليف أحمد سيد إمام نائب لرئيس حي بولاق الدكرور، وسعيد محمد عبد الوهاب ومحمد جمال حسان نواب لرئيس حي الهرم، وأبو بكر عبد الرحمن عبد الباري وصفوت محروص محمد نواب لرئيس حي الوراق، وصابر علي أحمد نائب لرئيس حي العجوزة، ورجب محمدين جودة نائب لرئيس حي المنيرة الغربية، وأحمد حسين فؤاد نائب لرئيس حي إمبابة، ومحمد حسين السيد نائب لرئيس حي جنوب الجيزة.

وشمل قرار المحافظ بتوزيع كلا من أسامة عبد العال لمركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد الحكيم لحى العجوزة، وأحمد محمود بدوي لمديرية الشباب والرياضة، وأحمد سيد متولي لحى المنيرة الغربية، وأشرف محمد علوان لمركز ومدينة منشأة القناطر.