محافظ الجيزة يكلف بتخصيص شباك لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية

كتبت – مرام محمد

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للاطلاع على موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة العديد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني ومتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وحالة الطرق والنظافة والإشغالات وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالشكل الأمثل والتوزيع الجيد بمواقع العمل بما يعود بالنفع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، بحصر رخص تشغيل المحال العامة وتخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وذلك للتسهيل على المواطنين، مشددًا على ضرورة مراجعة تراخيص تشغيل المحال العامة وإخطار الملاك باستيفاء المستندات القانونية اللازمة لاستكمال رخص التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية لما لهما من أهمية في الارتقاء بمنظومة النظافة ومهام العمل اليومية وحفاظا علي المال العام.

وكلف محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والتأكيد على جاهزية المعدات وسيارات الشفط ورفع كفاءة وصيانة المعطل منها، موجهًا بالمراجعة الدورية لجاهزية مخرات السيول وأعمال التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الميادين والشوارع لسهولة تصريف آثار مياه الأمطار أول بأول.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضاري لضمان آمن وسلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، خلال اللقاء علي الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية وطلبات التصالح ومنظومة الشكاوى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وشهد الاجتماع استعراض معدل إنجاز مديريات "الصحة، والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، والتموين، والزراعة، والمنطقة الأزهرية، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والعمل، والطب البيطري، والثقافة، والإسكان، والطرق، والري، والتنظيم والإدارة".

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيس هيئة النظافة والتجميل.